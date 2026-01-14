Босна и Херцеговина може да се окаже в сивия списък на ЕС

Делегацията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина предупреди днес, че има опасност страната да се окаже в „сивия списък" на комитета MONEYVAL (Комитет на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари) към Съвета на Европа заради пропуски в системата за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, информира босненското издание „Кликс".

През февруари 2025 г. в Босна и Херцеговина започна едногодишен период на наблюдение от страна на Групата за финансови действия (FATF) - глобален орган за контрол на предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризма.

„До това се стигна след редица пропуски в системата за предотвратяване на прането на пари и борбата с финансирането на тероризма в Босна и Херцеговина, които бяха установени от Комитета към Съвета на Европа MONEYVAL в доклад за взаимна оценка от декември 2024 г.", пише в съобщение на делегацията на ЕС в Сараево, цитирано от БТА.

„Ако не бъде осъществен значителен напредък в отстраняването на пропуските, които бяха посочени от Комитета, съществува голяма вероятност Групата за финансови действия да включи Босна в списъка на юрисдикциите под засилен контрол (т.нар. сив списък)", се допълва в съобщението.

Делегацията на ЕС предупреждава, че такова развитие на събитията би имало сериозни последици за Босна.

„Включването в сивия списък би имало непосредствени и конкретни последици върху юридическите лица, банките, финансовите трансакции, инвестициите и икономическата надеждност на Босна и Херцеговина за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA)", отбелязва делегацията.

Допълва се, че е необходимо приемането на два закона на държавно равнище, за да се избегне този сценарий - закон за отнемане и управление на имущество, както и закон за целеви финансови санкции за тероризъм, финансиране на тероризъм и разпространение на оръжия за масово унищожение. Необходимо е и създаването на регистър на реалните собственици на фирми.

Босна и Херцеговина все пак е направила някакви стъпки за подобряване на рамката си за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, включително приемане на закон, който е условие и по пътя ѝ за членство в ЕС. Създаден е и Постоянен координационен орган за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и превенцията на разпространението на оръжия за масово унищожение.

„Необходимо е отговорните институции в Босна спешно да положат допълнителни усилия в следващите седмици преди изтичането на едногодишния период на наблюдение от страна на Групата за финансови действия", посочва още Делегацията на ЕС в Сараево.