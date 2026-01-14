Зеленски: Нужни са много промени в системата ни за мобилизиране на войници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Необходими са много по-широки промени в системата на страната за мобилизиране на войници за войната с Русия", призна украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Вече са взети решения за осигуряване на по-справедливо разпределение на личния състав между бойните бригади", написа той в "Екс" след среща с новоназначения министър на отбраната Михаил Федоров.

"Въпреки това са необходими много по-широки промени в мобилизационния процес, които да гарантират повече възможности както за отбранителните и силите за сигурност на Украйна, така и за икономическите процеси в нашата държава", добави президентът, цитира БТА.