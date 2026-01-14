Инфлацията в Румъния достигна 9,7% през декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Годишната инфлация в Румъния е достигнала 9,69 процента през декември 2025 г., отчитайки лек спад спрямо равнището от ноември, което беше 9,76 процента, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на публикувани днес данни на Националния статистически институт.

Това е най-ниското равнище на инфлацията от юли 2025 г., когато цените нараснаха със 7,8 процента, отбелязва ДПА.

Статистическите данни показват, че през декември цените на хранителните продукти са нараснали със 7,8 процента спрямо същия месец на предишната година, при нехранителните продукти увеличението е с 10,5 процента, а при услугите - с 11,0 процента.

На месечна база потребителските цени са се увеличили с 0,2 процента през декември, сочат данните на Националния статистически институт.

Средното годишно равнище на инфлацията през 2025 г. е било 7,3 процента спрямо 5,6 процента през 2024 г., което показва ускоряване на поскъпването и все по-силен натиск върху покупателната способност, отбелязва Диджи 24, цитира БТА.