ЕК още веднъж ще се изправи пред гласуване на вот на недоверие

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Европейската комисия, ръководена от председателката Урсула фон дер Лайен, още веднъж ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА.

Председателката на ЕП Роберта Мецола е информирала лидерите на парламентарните групи за предстоящия вот.

Дебатите и гласуването ще се състоят по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица.

Това е четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и екипа ѝ в рамките на около шест месеца.

Най-новият вот беше поискан от дясната група „Патриоти за Европа“, които критикуват Фон дер Лайен и екипа ѝ основно заради търговското споразумение с южноамериканските страни членки на Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Членове на „Патриоти за Европа“ са френската партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и партията на унгарския премиер Виктор Орбан.

За да бъде дебатиран и гласуван вот на недоверие в Европейския парламент, той трябва да бъде подкрепен от най-малко от една десета от 719-те евродепутати.

