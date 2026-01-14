САЩ с 50 цели в Техеран при удар срещу аятолаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Според организации властите са арестували над 18 хил. иранци, някои ще бъдат екзекутирани по бързата процедура

САЩ имат специален списък с 50 важни стратегически обекта в Техеран за елиминиране при евентуални военни действия в защита на антиправителствените протестиращи в Иран.

Целите са водещи щабове на Революционната гвардия, които отговарят за сигурността в различни точки на столицата. Документът е изготвен от неправителствената организация “Обединени срещу ядрен Иран”, разкрива “Дейли мейл”.

Най-важният обект, чиито координати са били описани в списъка, е щабът Таралах. Това е основната централа на Революционната гвардия в Техеран, откъдето се координират репресиите срещу протестиращите в страната. Други важни цели са подщабовете Кудс, Фатх, Наср и Гадр. Те контролират операциите на тази военна структура в отделните квартали на столицата.

Идентифицирането на подразделенията на най-страховитата служба на режима в Иран

може да даде по-ясна представа на американската армия

за това как тя действа и по какъв начин успява да неутрализира и в някои случаи да избие собственото си население.

“Цикълът на брутално потискане ще продължи, докато балансът на силите между Революционната гвардия и обикновените граждани на Иран не се обърне в полза на вторите”, казва представителят на “Обединени срещу ядрен Иран” Касра Араби.

Освен на основните командни центрове в списъка са включени и данните за скритата инфраструктура в Техеран, която отговаря за комуникациите с най-радикализираните подразделения на Революционната гвардия.

Тук са включени 23 бази на паравоенната доброволческа милиция “Басидж”. Това е една от най-лоялните на режима въоръжени структури, която е съставена предимно от младежи от семейства на духовната класа на страната. Тя служи като спомагателно крило на гвардията, което отговаря за налагането на държавен контрол над обществото. “Басидж” са известни с предотвратяването на улични събирания на дисиденти и с издигането на контролно-пропускателни пунктове по паркове и градинки, с които следят за спазването на “моралните” закони на страната.

Въпреки предупрежденията на Тръмп властите в Иран са арестували над 18 хил. от протестиращите, твърди неправителствената организация “Активисти за човешки права”. Шефът на иранската съдебна система Голамхосейн Мохсени-Еджеи заяви, че делата срещу тях ще бъдат проведени по бързата процедура. Също така се зарече, че тези от тях, които бъдат осъдени на смърт,

ще бъдат екзекутирани по най-бързия възможен начин

“Ако стане прекалено късно, два месеца, три месеца по-късно тези действия няма да имат същия ефект. Ако искаме да направим нещо, трябва да го направим бързо”, заяви Мохсени-Еджеи.

За 14 януари беше насрочена първата екзекуция на протестиращ - 26-годишният собственик на магазин за дрехи Ерфан Солтани. Той е бил арестуван миналия четвъртък в град Фардис.

От хуманитарната организация “Хенгау”, която е разговаряла със семейството на мъжа, заявиха, че близките му са шокирани и отчаяни от ситуацията.

“Синът им никога не е бил политически активист, а просто част от по-младото поколение, което протестираше срещу настоящата икономическа ситуация в Иран”, каза представителката на НПО-то Арина Моради.

Още при първите прояви на недоволството в ислямската република Тръмп предупреди, че ще последват тежки последствия срещу властите в Иран, ако убиват собствените си граждани.

“Дойде време президентът на САЩ да докаже, че стои зад думите си

Моля ви, моля ви, не позволявайте Ерфан да бъде екзекутиран”, призова негова братовчедка пред британския “Телеграф”.

Твърди се, че Ерфан Солтани не е получил право на адвокат по време на съдебния процес срещу него. Семейството му е било уведомено за смъртната му присъда 4 дни след неговия арест.

Изглежда, напрежението между Техеран и Вашингтон се изостря, защото в сряда Белият дом нареди на персонала на най-голямата американска военновъздушна база в Близкия изток да се евакуира частично.

Десет хиляди души се очаква да напуснат станцията “Ал Удейд” в Катар като предпазна мярка срещу предупрежденията на аятолах Али Хаменей, че американски обекти ще се превърнат в цели за Революционната гвардия, ако Вашингтон реши да посегне на ислямската република.

Действията на военните сили на САЩ са знак, че вероятен конфликт с Иран може да е близо, твърдят анализатори. Освен това дипломатически източници разкриват, че представители на Вашингтон са уведомили редица арабски държави, че вероятността Америка да удари Иран става все по-голяма.