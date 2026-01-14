ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22092166 www.24chasa.bg

Френското правителство оцеля след вот на недоверие заради споразумението с Меркосур

2168
Себастиен Льокорню СНИМКА: Ройтерс

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля днес след първия за деня вот на недоверие в парламента, поискан в знак на протест срещу мащабното търговско споразумение, сключено между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Предложението, внесено от крайната левица "Непокорна Франция" (LFI), бе подкрепено от 256 депутати в парламента. За приемането на предложението бяха необходими 288 гласа.

По-късно днес парламентът ще гласува втори вот на недоверие по предложение, внесено от крайнодясната партия "Национален сбор" (RN) по същите причини.

Себастиен Льокорню СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега