Френското правителство оцеля след вот на недоверие заради споразумението с Меркосур

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля днес след първия за деня вот на недоверие в парламента, поискан в знак на протест срещу мащабното търговско споразумение, сключено между ЕС и южноамериканския търговски блок Меркосур, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предложението, внесено от крайната левица "Непокорна Франция" (LFI), бе подкрепено от 256 депутати в парламента. За приемането на предложението бяха необходими 288 гласа.

По-късно днес парламентът ще гласува втори вот на недоверие по предложение, внесено от крайнодясната партия "Национален сбор" (RN) по същите причини.