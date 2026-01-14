Ройтерс: Николай Младенов лично е подбрал членовете на местната палестинска власт (Обзор)

За старта на фаза 2 от мирния план на Тръмп потвърди емисарят Стив Уиткоф

Николай Младенов, в качеството си на върховен представител на Съвета за мир на Газа, е подбрал и изпратил официални писма до всички членове на новия палестински технократски комитет, като съставът на екипа е получил одобрението на Палестина и Египет.

Това съобщиха Times of Israel и Ройтерс, позовавайки се на източници, близки до процеса. Очакваше се в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп да обяви началото на фаза 2 от мирния план за Газа, след като през октомври м.г. Израел и “Хамас” подписаха изготвения от него 20-точков план за следвоенното бъдеще на анклава. Един от основните моменти в документа беше съставянето на технократски палестински орган, контролиран от международен Съвет за мир, който да управлява Газа през преходния период. В него няма да има представители на “Хамас”. Според списък, видян от Ройтерс, в комитета участват 14 души, които са от частния сектор и неправителствени организации, а начело ще застане Али Шаат - бивш зам.-министър в подкрепяната от Запада Палестинска автономия, който е отговарял за развитието на индустриални зони. Очакваше се в сряда палестинците от комитета да се срещнат с Младенов в Кайро.

Сигнал, че фаза 2 вече е напълно одобрена и готова за изпълнение, дойде от Хюсеин ал Шейх - вицепрезидент на Държавата Палестина. В официално изявление той приветства усилията на Тръмп, емисаря Стив Уиткоф, зетя на републиканеца Джаред Къшнър и Николай Младенов, както и на Египет, Катар и Турция за преминаване към втората фаза на мирния план в ивицата Газа и за формирането на палестинския комитет. Ал Шейх подчерта, че позицията на Палестина остава твърда относно необходимостта да се запази продължаването на прекратяването на войната, да се ускори влизането на хуманитарна помощ, както и да се окаже съдействие, да се отворят отново граничните пунктове. Сред приоритетите са и възстановяване и реконструкция на сградите, както и да се гарантира, че Израел ще се изтегли от Газа. Твърди се, че и “Хамас” е дал одобрението си за състава на новия палестински управленски орган.

Потвърждението от Вашингтон не закъсня след посланието на палестинския вицепрезидент: “Държавният департамент на САЩ приветства подкрепата на палестинската администрация за създаването на технократски комитет, който ще замени “Хамас” в управлението на ежедневните дела в Газа”. По-късно Уиткоф официално обяви старта на фаза 2 от мирния план. За същото заговори и Египет. Външният министър Бадр Абделати обяви, че е постигнат “консенсус относно членовете” на палестинския комитет.

“Надяваме се, че след това споразумение комитетът ще бъде обявен скоро... и след това ще бъде разположен в ивицата Газа, за да управлява ежедневието и основните услуги”, подчерта Абделати. Той уточни, че въпреки формирането на новия комитет Египет няма да позволи анклавът да бъде политически отделен от Западния бряг, като подчерта важността на решението за двете държави.

