САЩ обявиха началото на втората фаза от мирния план за Газа

Стив Уиткоф Снимка: Екс/ @SteveWitkoff

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф - обяви днес началото на втората фаза от плана за прекратяване на конфликта в Газа създаването на технократско правителство в анклава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"САЩ очакват "Хамас" да спази напълно задълженията си, включително незабавното връщане на тялото на последния загинал заложник. Ако не го направи, ще има тежки последици", написа Уиткоф в "Екс". Той не даде подробности за новото управление в ивицата Газа. Белият дом също не даде повече информация. 

Вторият етап от мирния план е съсредоточен върху разоръжаването на групировката, припомня Асошиейтед прес. 

