Иранският министър на правосъдието: Всички задържани протестиращи са виновни

Иранският министър на правосъдието Амин Хосейн Рахими заяви, че всички участници в демонстрациите през последната седмица са под общо подозрение, определяйки случващото се в страната като "гражданска война", предаде ДПА.

"Всеки, който е бил арестуван през този период, определено е виновен, защото е бил там", каза Рахими.

Протестната вълна в Иран започна в края на декември заради тежката икономическа криза в страната. Тогава търговци излязоха на митинги в столицата Техеран. Според Рахими, в този начален етап не е имало арести.

На 8 януари недоволството ескалира, след като Реза Пахлави - синът на сваления от власт при Ислямската революция през 1979 г. ирански шах, призова за масови демонстрации. Пахлави живее в изгнание в Съединените щати.

"Това вече не беше протест, а пълномащабна гражданска война", заяви днес правосъдният министър Рахими и посочи, че съдебната власт ще предприеме твърди мерки.

"Няма да има снизхождение към онези, които са участвали в разрушения и убийства, тоест са терористични субекти", добави министърът и подчерта, че за виновни ще се смятат дори хората, които само са присъствали на протестите.

Амин Хосейн Рахими обясни, че самото участие представлява престъпление, тъй като произтича от "незаконен" призив за действие.

Според американската информационна агенция "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA), при протестите са били убити над 2400 демонстранти. Данните не са потвърдени от независими източници, отбелязва ДПА.