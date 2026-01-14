ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата влиза като акционер в търсенето на газ в...

Френското правителство оцеля и при втория вот на недоверие

Себастиен Льокорню СНИМКА: Ройтерс

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля след втори вот на недоверие в Националното събрание, поискан в знак на протест срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Вотът, поискан от крайнодясната партия "Национален сбор", беше подкрепен от 142 членове на долната камара на парламента.

За приемането му бяха необходими 288 гласа.

По-рано днес правителството оцеля при вот на недоверие, внесен от крайната левица във връзка със същото споразумение.

