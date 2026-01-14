Френското правителство оцеля и при втория вот на недоверие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля след втори вот на недоверие в Националното събрание, поискан в знак на протест срещу търговското споразумение между ЕС и Меркосур, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вотът, поискан от крайнодясната партия "Национален сбор", беше подкрепен от 142 членове на долната камара на парламента.

За приемането му бяха необходими 288 гласа.

По-рано днес правителството оцеля при вот на недоверие, внесен от крайната левица във връзка със същото споразумение.