Тръмп нямало да приеме нищо по-малко от това САЩ да контролират Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в социалните мрежи, че е неприемливо всичко, което е по-малко от това САЩ да имат контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

Той направи изказването си часове преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да приеме датски и гренландски представители за разговори.

„НАТО ще стане много по-силна и ефективна организация, ако Гренландия е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ“, написа Тръмп.

По отношение на Иран заплахата на Тръмп да наложи 25% данък върху вноса от държави, които търгуват с Ислямската република, може да доведе до повишаване на цените за американските потребители и допълнително да изостри напрежението в страна, където инфлацията надхвърля 40%, пише БТА.

В същото време, проучване на АП-НОРК показва, че 56% от пълнолетните американци смятат, че Тръмп е прекрачил границите по отношение на военните интервенции в чужбина, а мнозинството не одобряват начина, по който той води външната политика.

Междувременно, републиканците в Сената са подложени на силен натиск от страна на Тръмп да гласуват днес против резолюция за военните правомощия, целяща да ограничи възможността той да предприема допълнителни военни действия срещу Венецуела.