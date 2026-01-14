Правозащитна организация: Над 3400 са убити по време на протестите в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 3428 протестиращи са загинали в Иран от избухването на протестите в края на декември, сочат данни на правозащитната организация "Иран Нюман Райтс" (IHRNGO).

Групата, базирана в Осло, също така посочи, че действителният брой на жертвите може да е значително по-висок. Според организацията повече от 10 000 души са били арестувани по време на протестите.

Активистите изразиха безпокойство също от действията на иранските власти и предупредиха за масови екзекуции на задържаните демонстранти.

IHRNGO се позова и на информация от държавни медии, според които най-малко 121 полицаи, служители на сигурността и държавни сили са загинали при безредиците, пише БТА.

Тези данни в момента не могат да бъдат проверени по независим път.

Интернетът в Иран е спрян вече почти една седмица, а информацията достига до външния свят много бавно. От вчера жителите на Иран отново имат възможност да осъществяват международни телефонни обаждания.