ЕП призова държавите членки на ЕС да подкрепят Гренландия и Дания

Лидерите на политическите групи в Европарламента призоваха държавите членки и изпълнителните органи на ЕС да окажат "конкретна и осезаема подкрепа" на Гренландия и Дания и осъдиха исканията на САЩ да поемат контрола над Гренландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Изявленията на администрацията на Тръмп относно Гренландия представляват грубо предизвикателство към международното право, към принципите на Устава на Организацията на обединените нации и към суверенитета и териториалната цялост на съюзник от НАТО“, заявиха в съвместно изявление лидерите на политическите групи в Европейския парламент.

„Сигурността в Арктика е стратегически приоритет за Европейския съюз и ние сме твърдо решени да я защитим“, добавиха те.