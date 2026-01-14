Шефът на отбраната на Румъния: Има риск от намеси в изключителната икономическа зона на страната ни

Началникът на Генералния щаб на отбраната на Румъния генерал Георгица Влад предупреди днес, че изключителната икономическа зона на Румъния е изложена на риск от потенциални намеси на фона на "критичната" ситуация в Украйна, като припомни, че тази зона не е защитена от член 5 на Северноатлантическия договор за колективната отбрана, съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитиран от БТА.

В разговор с журналисти в Министерството на националната отбрана той подчерта, че гарантирането на сигурността на критичната инфраструктура в Черно море зависи пряко от бързата модернизация и оборудване на румънските военноморски сили.

"Ситуацията в Украйна е доста критична. Създадена беше тази Коалиция на желаещите - едно усилие, ръководено от Великобритания и Франция, в рамките на което се водят разговори в четири посоки: възстановяване на украинската армия, разполагане на сухопътни сили в Украйна за поддържане на мира, отваряне и поддържане на достъпно въздушно пространство и пространство на сигурност в Черно мое. В случая на Румъния има решение на Върховния съвет за национална отбрана, което казва, че няма да изпращаме войници в Украйна", посочи той.

Влад добави, че нито една крайбрежна или съседна на Украйна страна не се е ангажирала да изпрати войници в Украйна, като спомена, че тази позиция на ненамеса на съседните страни в един конфликт съответства на военните принципи.

Що се отнася до ситуацията в Черно море, началникът на армията заяви, че може да има рискове за сигурността на Румъния и за икономическите ѝ интереси в зоната, споменавайки и за проекта "Нептун Дийп" в Черно море, където догодина се очаква да започне добив на природен газ.

"Изключителната икономическа зона не се покрива от член 5 на НАТО. Съществува риск да се появят намеси в нашата зона", посочи Влад, визирайки възможни прелитания или преминаване на кораби на Руската федерация.

Изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море заема стратегическа площ от около 25 000 квадратни километра. Тя е делимитирана на базата на двустранни споразумения със съседните страни. Изключителната икономическа зона не е част от националната територия и затова не е предмет на член 5 на НАТО, според който "едно нападение срещу страна членка се смята за нападение срещу всички страни", отбелязва сайтът Зиаре.

Георгица Влад отбелязва, че румънските военноморски сили разполагат със способности за отбрана и наблюдение чрез наличните плавателни съдове, като тези способности са повишени сега благодарение на влизането на въоръжение на два кораба миночистачи, купени от Великобритания миналата година.

По думите му румънското присъствие в Черно море ще бъде допълнително подсилено с влизането на служба през юни и на една лека корвета, купена в края на миналата година от Турция.

Макар все още да няма инсталирани на борда противовъздушни и противокорабни ракети, което предстои да се случи по-късно, купеният от Турция кораб има артилерийски системи, сензори и инсталации, които позволяват извършването на патрулни мисии в изключителната икономическа зона на Румъния, уточниха представители на Министерството на отбраната.

"Нашата загриженост е да развием необходимите способности за отбрана на гражданската инфраструктура. Не говорим само за "Нептун Дийп", но и за електрически кабели или подводни комуникации", почерта още началникът на Генералния щаб, цитиран от в. "Адевърул".

"Нептун Дийп" - проект, разработван от компаниите "ОМВ Петром" и "Ромгаз", е най-голямото офшорно находище на природен газ, открито в Европейския съюз, отбелязва Хотнюз. Залежите в него се оценяват на 100 милиарда кубически метра, а добивът се очаква да започне през 2027 г.