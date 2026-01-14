ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Г-7 заплаши Техеран с допълнителни ограничения

СНИМКА: Ройтерс

Външните министри на страните от Г-7 заявиха, че "са готови да наложат допълнителни ограничителни мерки, ако Иран продължи репресиите срещу протестиращите", в съвместно изявление, публикувано от Франция, която председателства групата, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Дълбоко загрижени сме от високия брой на загиналите и ранените, за които се съобщава. Осъждаме умишленото използване на насилие и факта, че демонстранти са убивани, подлагани на произволно задържане и на тактики за сплашване от страна на силите за сигурност", заявяват външните министри на Германия, Канада, САЩ, Франция, Италия, Япония и Великобритания, както и върховният представител на Европейския съюз по външната политика и политиката на сигурност.

СНИМКА: Ройтерс

