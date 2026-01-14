ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Ен Ен: Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа

Българският дипломат Николай Младенов се очаква да бъде директор на борда на Съвета за мир в Газа. За това съобщава Си Ен Ен, като се позовава на свои източници. Към момента САЩ не са обявили официално състава на комитета.

Според информацията на Си Ен Ен Младенов, който е бивш специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, ще заеме ключова роля в структурата. Официално потвърждение от американска страна все още няма, съобщи bTV. 

В сряда Министерството на външните работи на Египет обяви, че Али Шаат – палестинец от Газа, заемал в миналото различни постове в Палестинската автономия – ще бъде начело на комитета.

Комитетът е създаден с цел координация по чувствителни въпроси в региона, но детайли за мандата и състава му засега не са публично оповестени.

