Въоръжени кюрдски групи са опитали да преминат от Ирак в Иран

Въоръжени кюрдски сепаратистки групи са се опитали да преминат границата с Иран от Ирак, съобщиха три източника пред Ройтерс. Това е знак, че чуждестранни сили вероятно се опитват да се възползват от нестабилността в ислямската република след дни на репресии на режима срещу протестите.

Трите източника, сред които е и високопоставен ирански служител, и които са говорили при условие за анонимност, заявиха, че разузнавателната агенция на съседна Турция е предупредила Иранската революционна гвардия (IRGC) за преминаването на границата от кюрдски бойци през последните дни.

Иранският представител заяви, че IRGC е влязла в сблъсък с кюрдските бойци, които според него са се опитали да създадат нестабилност и да се възползват от протестите. Гвардията е елитна сила, която е потушила предишни вълнения в Иран.

Турция, която счита кюрдските бунтовници в северния Ирак за терористи, предупреди през последните дни, че всяка чужда интервенция в Иран ще ескалира регионалните кризи.

Бойците са били изпратени от Ирак и Турция, заяви иранският официален представител, добавяйки, че Техеран е поискал от тези страни да спрат прехвърлянето на бойци или оръжия към Иран.

Правозащитна организация заяви, че 2600 души са били убити през последните дни при репресии срещу ирански протестиращи, които се противопоставят на управлението на аятоласите и са подтикнати от САЩ, които заплашват да се намесят.