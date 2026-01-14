ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия ще изпрати утре свои военни в Гренландия

Германия СНИМКА: Pixabay

Германия ще изпрати утре първа група свои войници в Гренландия, съобщи правителствен говорител в Берлин, след като преди това подобна мярка обявиха и Швеция и Дания, на фона на исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп Вашингтон да поеме контрола над острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА,

В Гренландия предстои да бъде изпратена първа разузнавателна група, състояща се от над десетина германски военни, посочи пред Ройтерс официалният представител.

По този начин той потвърди по-ранна информация на вестник "Билд", който пръв съобщи за дислоцирането на военнослужещите.

През последните седмици Тръмп многократно заяви, че стратегически разположеният и богат на природни залежи остров е от жизнена важност за сигурността на САЩ и че Вашингтон не трябва да допусне Китай и Русия да окупират Гренландия.

По думите на републиканеца всички опции са на масата, що се отнася до осигуряването на тази територия за страната му. Риториката на американския президент доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европа.

