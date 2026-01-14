Дания и САЩ остават на различни позиции относно Гренландия (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дания и САЩ имат фундаментални различия в мненията си относно бъдещето на Гренландия и все още няма решение на спора, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен след среща с висши американски официални представители във Вашингтон, предадоха световните агенции.

Срещата на министрите на външните работи на Дания и Гренландия Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелт с американския си колега Марко Рубио и вицепрезидента на Джей Ди Ванс се състоя вследствие на съгласувания натиск от страна на Белия дом Гренландия да бъде превзета от САЩ от съображения за сигурност, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Имаме "фундаментално разминаване в мненията", заяви Льоке Расмусен пред медиите.

"Изобщо не е необходимо" САЩ да контролират Гренландия, подчерта той, цитиран от Франс прес.

По-рано американският президент Доналд Тръмп потвърди желанието си да придобие Гренландия, като Белият дом заяви, че всички варианти са на масата, включително покупка или военни действия.

"НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо", написа той в "Трут соушъл", като се позова на рисковете, които представляват Русия и Китай.

Дания, която притежава полуавтономния и богат на минерали арктически остров, започна да увеличава военното си присъствие във и около Гренландия. Скандинавското кралство е член на ЕС, но и на западния военен алианс НАТО, в който членуват и САЩ. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна.

Швеция и Норвегия също изпратиха военнослужещи в Гренландия, припомня ДПА.

Вашингтон и Копенхаген обаче са се споразумели да създадат работна група, която да намери решение на противоречията, отбелязва Асошиейтед прес.

"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху това как да отговори на американските опасения за сигурността, като в същото време зачита червените линии на Кралство Дания", подчерта Льоке Расмусен.

Дания иска "да работи в тясно сътрудничество със САЩ, но това, разбира се, трябва да бъде сътрудничество, основано на взаимно уважение", добави Льоке Расмусен след срещата, продължила малко повече от час.

"Ние се съгласихме, че трябва да гледаме към бъдещето и да работим за по-силно споразумение между страните", заяви и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт.

Расмусен, от своя страна, добави, че по крайбрежието на Гренландия няма китайски кораби, нито на острова има каквито и да било масирани китайски инвестиции.