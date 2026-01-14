ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия и Полша призоваха гражданите си да напуснат Иран

СНИМКА: Ройтерс

Италия и Полша призоваха гражданите си да напуснат Иран заради ситуацията със сигурността там, предаде Ройтерс, като се позова на външните министерства и на двете държави. 

"Министерството на външните работи на Полша призовава полските граждани да напуснат незабавно Иран и съветва да не се пътува до тази страна", написа ведомството в "Екс". 

Външното министерство на Италия също отправи призив към сънародниците си в Иран да напуснат Ислямската република поради опасения, свързани със сигурността. То добави, че в Иран има около 600 италиански граждани и повечето от тях са в Техеран и околностите, съобщи БТА. 

СНИМКА: Ройтерс

