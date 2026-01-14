Кая Калас за проблемите по света: Може би е време да започна да пия

Шефът на външната политика на ЕС Кая Калас е казала в частен разговор с депутати, че състоянието на света в момента е такова, че може би е подходящият момент да се започне да пие, съобщава "Политико".

Калас е казала на лидерите на политическите групи в Европейския парламент, че макар да не е голяма любителка на алкохола, сега може би е моментът да започне, предвид събитията по света. Това твърдят двама души, които са били в залата по време на разговора.

Тя е заявила това по същото време, когато външните министри на Гренландия и Дания са се срещали с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио по повод заплахите на Доналд Тръмп да завземе арктическия остров.

Върховният дипломат на ЕС, който координира външната политика на блока от името на 27-те правителства и Европейската комисия, се е пошегувала по време на среща на Конференцията на председателите. Това е среща на лидерите на парламентарните групи. Коментарите ѝ са били, след като водещите членове на ЕП започнали да си пожелават щастлива нова година.

С опасенията в Европа, че Тръмп може да анексира Гренландия, масовите протести срещу ислямисткия режим в Иран, както и продължаващите конфликти в Украйна и Газа и операцията на САЩ във Венецуела, геополитиката се превърна в най-належащия проблем на ЕС.