Мадуро се обърна от затвора към венецуелците: Имайте доверие на Делси Родригес

Намиращият се зад решетките, свален авторитарен лидер на Венецуела Николас Мадуро се обърна към сънародниците си от американския затвор и ги призова да подкрепят временния президент на страната си Делси Родригес, предаде ДПА.

"Имайте доверие на Делси и екипа ѝ и имайте доверие и на нас. Това е посланието, което получихме", каза синът на Мадуро Николас Мадуро Гера, според съобщение на държавната Венецуелска информационна агенция (АВН), цитирана от БТА.

Той определи Мадуро и съпругата му Силия Флорес като силни и решителни хора с чиста съвест, които вярват в Бог и венецуелския народ.

На 3 януари американските специални сили задържаха Мадуро и Флорес в Каракас и ги отведоха в Ню Йорк. Там те ще бъдат съдени за покровителстване на наркотрафик.

Междувременно Родригес обяви тази вечер, че започналото освобождаване на политически затворници във Венецуела ще продължи, съобщиха агенциите.