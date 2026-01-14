ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 10 г. атентати и нападения маскиран преби адв...

И Франция праща военни в Гренландия

СНИМКА: Pixabay

Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, заедно с военни от други европейски страни, предаде Франс прес, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Швеция и Германия обявиха днес, че ще разположат военни на арктическия остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да присъедини към САЩ. Те ще бъдат изпратени в рамките на разузнавателна мисия "с оглед на евентуален военен принос, целящ да подкрепи Дания в гарантирането на сигурността в региона", според германското Министерство на отбраната, цитирано от БТА. 

СНИМКА: Pixabay

