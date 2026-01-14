Германия е предупредила авиокомпаниите да не навлизат в иранското въздушно пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германските власти издадоха предупреждение към германските авиокомпании да не навлизат в иранското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на платформата за проследяване на полети "Флайтрадар24".

Междувременно сп. "Политико" съобщи, че британското посолство в Техеран временно е затворено.

Също така, Испания призова гражданите си да напуснат Иран, съобщи Франс прес. По-рано Италия и Полша също призоваха гражданите си да напуснат Ислямската република заради ситуацията със сигурността там, пише БТА.