Великобритания временно затваря посолството си в Техеран. Това заяви говорител на британското външно министерство, цитиран от Ройтерс.

"Временно затворихме британското посолство в Техеран и то ще работи в дистанционен режим", каза говорителят. Посланикът на Обединеното кралство и целият консулски състав бяха евакуирани след оценка на сигурността, добави той.

Лондон предприе този ход в момент, в който иранските власти се опитват да овладеят най-големите вътрешни размирици в историята на Ислямската република, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп вчера заяви, че правителството му ще предприеме подходящи действия и че протестиращите ще получат помощ, която вече е "на път".

Техеран днес предупреди съседите си, че ще удари американски военни бази на тяхна територия, ако Вашингтон атакува Иран. Впоследствие Катар съобщи, че в американската военновъздушна база "Удейда" са взети предохранителни мерки, включващи изтегляне на част от персонала. Според британският в. "Ай Пейпър" (I Paper) Обединеното кралство също е планирало да изтегли част от персонала си от военновъздушната база в Катар.

По-рано днес Тръмп каза, че убийствата на протестиращи са спрели.