САЩ и Дания правят работна група за Гренландия

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви след дългоочакваните разговори с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, че между Копенхаген и Вашингтон все още има "фундаменталните различия" относно Гренландия, предадоха световните агенции.

Двете страни обаче се договориха да създадат работна група, която да намери решение на противоречията, посочи БТА.

"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху въпроса как да се отговори на американските опасения за сигурността, като същевременно се зачитат червените линии на Кралство Дания", каза Расмусен пред журналисти след края на преговорите, в които участва и външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт. "Ясно е, че президентът (Тръмп) има желанието да завладее Гренландия", добави датският дипломат.

Дания е член на ЕС и е съюзник на САЩ в НАТО. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна, отбелязва ДПА.

Доналд Тръмп не присъства на срещата в Белия дом. По-рано през деня той написа в социалната мрежа "Трут соушъл": "НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ... Всичко по-малко от това е неприемливо". Той аргументира исканията си с рисковете, които според него Русия и Китай създават в региона.

След края на консултациите в Белия дом Тръмп отново заяви, че иска да Гренландия да стане част от САЩ. "Нуждаем се от Гренландия заради нашата национална сигурност", каза Тръмп пред журналисти. "Ще видим как ще се развият нещата. Мисля, че нещо ще се получи", добави той, цитиран от Асошиейтед прес.

Както Расмусен, така и Моцфелт, изразиха умерена надежда, че разговорите в Белия дом поставят началото на диалог, който ще накара Тръмп да се откаже от искането си да придобие арктическата територия и ще прокара път към по-тясно сътрудничество със САЩ. "Показахме докъде се простират нашите граници и мисля, че оттук нататък би било много добре да погледнем напред", заяви Моцфелт, цитирана от АП.

Междувременно Дания обяви планове за увеличаване на военното си присъствие в Арктика и в северната част на Атлантическия океан.

"Ще продължим да укрепваме военното си присъствие в Гренландия, но също така ще настояваме пред НАТО за повече учения и засилено присъствие на пакта в Арктика" написа датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен в изявление за AФП няколко часа преди срещата в Белия дом. По думите му други съюзници от НАТО вече пристигат в Гренландия заедно с датския военен персонал. Поулсен отказа да назове страните, които допринасят за засиленото арктическо присъствие, като посочи, че съюзниците сами трябва да обявят участието си.

Новите ангажименти в областта на сигурността, поне тези, оповестени от съюзниците на Гренландия, обаче изглеждат скромни, коментира АП.

Германия заяви, че тази седмица ще изпрати в Гренландия 13 военнослужещи "за да проучат рамката за потенциален военен принос" на острова. Швеция обяви в сряда, че изпраща неопределен брой военнослужещи в Гренландия за военни учения. На арктическия остров са изпратени и двама норвежки военнослужещи, чиято задача е да очертаят по-нататъшно сътрудничество със съюзниците, каза норвежкият министър на отбраната Туре Сандвик, цитиран от АП. Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, предаде АФП, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Гренландия е стратегически важна, защото с причиненото от климатичните промени топене на ледовете се отваря възможност за по-кратки търговски маршрути към Азия. Затоплянето може да улесни и добива и транспортирането на неизползвани находища на критични минерали, необходими за производството компютри и мобилни телефони, отбелязва АП.

Тръмп казва, че Гренландия "жизненоважна" и за американската програма за противоракетна отбрана "Златен купол". Американският президент също така заявява, че иска да използва територията, за да укрепи сигурността на САЩ и многократно се позовава на заплаха, която според него е създавана от руски и китайски кораби. "Ако ние не влезем, Русия ще влезе и Китай ще влезе", заяви отново Тръмп в сряда. "И няма нищо, което Дания да може да направи по въпроса, но ние можем да направим всичко", добави американският лидер.