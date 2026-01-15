ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Китай задълбочава сътрудничеството си с Канада

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив Снимка: Архив

Външният министър на Китай Ван И заяви пред канадската си колежка Анита Ананд, че Пекин е готов да задълбочи двустранното си сътрудничество с Отава, предаде Ройтерс.

"Китай е готов да засили комуникацията с Канада, да насърчи взаимното доверие, да премахне намесата и да задълбочи сътрудничеството", каза Ван в началото на срещата си с Ананд в Пекин. Това би гарантирало, че двустранните отношения ще останат стабилни, съдържателни и устойчиви, добави китайският дипломат.

Ананд е част от оглавяваната от премиера Марк Карни делегация, която вчера пристигна на историческа четиридневна визита в Китай, посочи БТА.

Китайският външен министър Ван И Снимка: Архив

