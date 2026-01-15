ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Колумбийският президент ще се срещне с Тръмп на 3 февруари

Колумбийският президент Густаво Петро СНИМКА: ТУИТЪР

Колумбийският президент Густаво Петро съобщи, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп на 3 февруари, предаде Ройтерс.

Тръмп миналата седмица заяви след телефонен разговор с Петро, че вече тече подготовка за посещение на колумбийския президент в Белия дом. Броени дни по-рано Тръмп заплаши Колумбия с военни действия, посочи БТА.

"Ще видим резултатите от тази среща, тя е от решаващо значение. Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир", заяви Петро по време на заседание на правителството.

