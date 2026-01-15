Япония и Филипините подписаха ново споразумение за отбраната

Япония и Филипините подписаха отбранителен пакт, който ще позволи безмитното предоставяне на боеприпаси, гориво, храна и други необходими ресурси, когато техните въоръжени сили провеждат съвместни учения, предаде Асошиейтед прес. Целта е да се засили възпирането на Китай в региона, както и да се подобри готовността за реагиране при природни бедствия.

Отношенията между Япония и Китай са белязани от засилващо се политическо, търговско и военно напрежение, отбелязва АП. Пекин бе разгневен от изказването на японската премиерка Санае Такаичи, че ако Тайван бъде атакуван, това може да оправдае изпращането на японски войски за защита на острова, посочи БТА.

Япония и Филипините имат и териториални спорове с Китай в Източнокитайско и Южнокитайско море.

Споразумението за придобиване и взаимно обслужване (Acquisition and Cross-Servicing Agreement) бе подписано днес в Манила от японския външен министър Тошимицу Мотеги и филипинската му колежка Тереза Лазаро. По време на церемонията по подписване на пакта Япония обяви нова помощ за Филипините в областта на сигурността и икономическото развитие.

Споразумението, което трябва да бъде ратифицирано от японския парламент, за да влезе в сила, е поредният ключов отбранителен пакт между Япония и Филипините. Освен че улеснява съвместни бойни учения, споразумението ще подпомогне и съвместния отговор на Япония и Филипините при природни бедствия, както и участието им в мироопазващи операции на ООН, съобщиха официални представители от Токио и Манила.

В средата на 2024 г. двете страни подписаха и Споразумението за реципрочен достъп (Reciprocal Access Agreement), което позволява разполагането на сили на едната страна на територията на другата за съвместни и по-мащабни военни учения.