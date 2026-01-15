Сърбия и Русия са тествали звукови оръдия върху кучета

Сръбските служби за сигурност са тествали т.нар. звукови оръдия върху кучета в сътрудничество с руската служба за сигурност, сочат правителствени документи.

Документите потвърждават, че администрацията на президента Александър Вучич е провела експерименти с високочестотни мощни говорители — известни разговорно като звукови оръдия — две седмици след като антиправителствен протест в Белград беше разпръснат от това, което демонстрантите описаха като парализиращ звуков удар, съобщава " Политико".

Съвместните изпитания на звукови оръжия върху животни подчертават дълбочината на сътрудничеството в сферата на сигурността между Русия — най-агресивния противник на ЕС — и Сърбия, замразен кандидат за членство в Съюза, чието правителство е изправено пред сериозно вътрешнополитическо предизвикателство.

Устройствата LRAD (Long-Range Acoustic Devices) се рекламират като средство за комуникация на големи разстояния, но при използване от близка дистанция могат да причинят увреждане на слуха. Според налични данни те могат да доведат и до главоболие, световъртеж и гадене. Сръбските власти отричат да са използвали звукови оръдия срещу демонстранти.

Сърбия е обхваната от най-мащабното протестно движение от десетилетия насам. В продължение на повече от година десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди граждани излизат по улиците в цялата страна, участвайки в редовни национални протести, които отразяват нарастващото обществено недоволство срещу управлението.

На 15 март 2025 г., по време на една от най-големите демонстрации, внезапен оглушителен шум проряза централния булевард на Белград, което накара мнозина да се хвърлят към земята в опит да се прикрият.

Видеокадри, заснети от различни ъгли, показват как смущението преминава като вълна през плътно струпаното множество, преди хората да се разбягат в паника. Демонстранти, потърсили помощ в спешните отделения на белградските болници, са съобщили за гадене, повръщане, главоболие и замайване. По думите им шумът е звучал като „група мотористи" или „локомотив", който се приближава към тях.

След като първоначално отхвърли обвиненията, че властите са използвали звуково оръдие, президентът Александър Вучич заяви, че „в рамките на 48 часа ще бъде проведено пълно разследване, след което всички отговорни за тези брутални измислици и лъжи ще бъдат подведени под отговорност".

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич също отрече каквото и да било нарушение, като подчерта, че Сърбия „не е използвала никакви незаконни средства, включително т.нар. звуково оръдие".

Месец след протеста сръбската разузнавателна служба БИА публикува доклад, изготвен по нейна поръчка от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), в който се твърди, че устройствата с висок децибелен интензитет „не са били използвани по време на протестите" и че не е имало масово „психологическо, морално и физическо въздействие върху хората".

Сръбското вътрешно министерство не отговори на запитване за коментар.

Тестове върху животни

Според документите, с които POLITICO се е запознало и които са изготвени от БИА и правителствено министерство, изпитанията върху животни са били проведени в рамките на последвалото след протестите разследване.

Целта е била да се установи дали симптомите, описани от демонстрантите, съответстват на ефектите от използването на звукови оръдия — устройства, за които сръбските власти по-рано са признали, че се намират на въоръжение в полицията.

Около две седмици след протеста сръбски и руски разузнавателни специалисти са събрали група кучета в тестова база на БИА, за да оценят „ефекта на излъчвателите върху биологични обекти". Кучетата са били избрани като тестови субекти заради „високата им чувствителност към акустични въздействия".

Според документите животните са били подложени на звуково въздействие с два модела LRAD — LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL — произведени от базираната в Калифорния компания Genasys, на дистанции от „200, 150, 100, 50 и 25 метра".

Техническите спецификации на използваните модели показват, че те могат да излъчват звук с интензитет до 150 децибела — равностоен на шума от реактивен самолет при излитане.

Документите повдигат и сериозни въпроси дали изпитанията са били проведени без необходимите разрешения за експерименти с животни.

„Министерството на земеделието, горите и управлението на водите ... не разполага с информация дали са провеждани тестове за въздействието на LRAD 100H и LRAD 450XL, както и други изпитания на въздействието на различни устройства върху кучета", се посочва в документите.

„Това министерство никога не е получавало искане за издаване на разрешение за провеждане на експерименти с животни и съответно не е вземано решение за одобряване на въпросния тест, както и на други подобни изпитания", се казва още в тях.

Сръбският адвокат по правата на човека Данило Чурчич заяви, че кучетата са били „подложени на експерименти или малтретиране" по смисъла на сръбския Закон за защита на животните.

По думите му сръбското законодателство изисква всички експерименти с животни да бъдат предварително регистрирани и одобрени от компетентните органи, включително след разглеждане от етична комисия. Законът изрично забранява използването на животни за „изпитване на оръжия и военно оборудване".

Опозиционният политик Радомир Лазович определи тестовете като „част от кампанията на Александър Вучич за прикриване на използването на звукови оръдия срещу собствения му народ по време на протестите през март".

„Хиляди хора усетиха силното въздействие на това звуково оръжие върху телата си още миналата година", заяви той.

В доклада си за експериментите с кучета от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) настояват: „При излъчване на основните и тестовите сигнали биологичните обекти (кучетата) не са изпитвали дискомфорт (промени в поведението) на изследваните разстояния. Три дни след тестовете животните са били прегледани и не са установени промени в състоянието им."