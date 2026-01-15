ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студентските кредити вече с максимална лихва 3%

Бившият шеф на „Уралкалий" Владислав Баумгертнер е открит мъртъв в Кипър

Бойка Атанасова, Атина

Владислав Баумгертнер Снимка: @echofm_online, Х

Кипърските власти потвърдиха, че бившият генерален директор на руския гигант „Уралкалий" Владислав Баумгертнер е бил намерен мъртъв в дома си в Лимасол в Кипър. Тялото на 53-годишния бизнесмен е било открито от негови близки в сряда следобед. Според изданието Cyprus Times, тялото е в състояние на трупно разлагане.

Първоначалният оглед от съдебни медици на място не е открил видими следи от насилие или външна намеса. Според официалните изявления на местната полиция към 15 януари 2026 г., основната версия, по която се работи, е внезапна смърт от естествени причини. Назначена е аутопсия и токсикологичен анализ, които трябва да дадат окончателен отговор за точната причина за смъртта му в близките дни.

Въпреки че Владислав Баумгертнер живееше в Кипър след оттеглянето си от активен бизнес, той поддържаше значителни и сложни връзки с Русия, както лични, така и професионални.

Кой беше Владислав Баумгертнер?

Баумгертнер беше ключова фигура в световната индустрия с калиеви торове. Той стана международно известен през 2013 г., когато беше арестуван в Беларус след разпадането на картела между „Уралкалий" и „Беларускалий". По-късно беше екстрадиран в Русия, а впоследствие освободен, след което се оттегли от публичния бизнес живот и живееше предимно в Кипър.

Смъртта му предизвика широк отзвук в руските и международните финансови среди поради водещата му роля в една от най-големите корпоративни войни в Източна Европа през последното десетилетие.

Въпреки че смъртта му в Кипър се разследва като естествена, името му остава силно свързано с руския олигархичен бизнес модел и корпоративните войни, които понякога имат политически измерения.

Владислав Баумгертнер Снимка: @echofm_online, Х

