“Грийнпийс”: Богатите подхранват климатичната криза с луксозни пътувания с частни самолети за срещата в Давос

Броят на полетите с частни самолети до Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос е нараснал, показва анализ на "Грийнпийс", който насочва вниманието към въздействието върху климата на пътуванията на богатите участници в годишната среща, предаде ДПА.

Екоорганизацията е сравнила движението на частни самолети на седемте летища около Давос в периода на форума през 2024 и 2025 г. с обичайното движение на тях извън този период. Тя е отчела 709 допълнителни частни полета през 2025 г., което е увеличение с 13% спрямо 628-те частни полета през 2024 г., а също значително увеличение спрямо регистрираните 227 през 2023 г., посочи БТА.

Говорителката на "Грийнпийс" Лена Донат заяви, че докато форумът търси решения на глобални проблеми, богатите и влиятелните подхранват климатичната криза с вредни емисии от луксозното им пътуване. Тя призова за незабавна забрана на силно замърсяващите частни полети, при които се пренебрегват алтернативите с ниски емисии.

"Грийнпийс" заяви, че полетите с частни самолети произвеждат приблизително 10 пъти повече парникови газове на пътник от търговските полети и около петдесет пъти повече от пътуването с влак.

Повечето полети до Давос са от Франция (20%), следвани от Обединеното кралство (13%) и Германия (12%).

Около 70% от тези полети биха могли да се заменят с пътуване с влак в рамките на един ден.

Световният икономически форум започва в понеделник в швейцарския ски курорт Давос, като се очаква на него да присъстват около 3000 политически и бизнес лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц.