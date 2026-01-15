От Франция до Саламина: „Кимон" пристигна с ескорт от изтребители Rafale

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На официалната церемония днес ще бъде посрещната регатата „Кимон" (F-601) – първата от трите свръхмодерни фрегати тип Belharra (FDI), които Гърция закупи от Франция. Пристигането на кораба е резултат от стратегическото споразумение между Атина и Париж от 2021 г. Очаква се втората фрегата, „Неархос", да бъде доставена по-късно през 2026 г.

Очаква се министър-председателят Кириакос Мицотакис, придружен от президента на републиката Константинос Тасулас и министъра на националната отбрана Никос Дендиас, да се качат с хеликоптер на фрегата „Белхара" в 11:00 ч., докато тя плава към военноморската база Саламина.

Премиерът определи пристигането на фрегатата като „исторически момент за Гръцкия военноморски флот" и „нов щит на сигурност" в Егейско море и Източното Средиземноморие.

Фрегатата „Кимон" е оборудвана с най-съвременните радари (SeaFire) и ракетни системи (Aster 30), което осигурява на Гърция значително технологично предимство в региона.