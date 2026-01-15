Косово е пред рекорден търговски дефицит и висока зависимост от вноса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Данни на базирания в Прищина мозъчен тръст, Института GAP, за външната търговия на Косово показват много висока зависимост от вноса, като подреждат страната сред икономиките в Европа с най-неблагоприятно съотношение между внос и износ, предаде новинарската агенция „Економия онлайн".

Анализ на периода 2015-2025 г. сочи постоянно увеличение на вноса, като миналата година той е достигнал 7 милиарда евро, докато износът е останал на видимо по-ниски нива – под 1 милиард евро, посочи БТА.

В резултат на това търговският дефицит се е задълбочил осезаемо, като е достигнал рекордно ниво от близо 6,1 милиарда евро през 2025 г.

Задълбочаването на търговския дефицит след 2020 г. се разглежда като тревожна тенденция, която отразява ограничени производствен капацитет и конкурентоспособност, както и голяма зависимост от вносни стоки, пише още агенцията.

В периода януари-октомври 2025 г. съотношението между внос и износ в Косово е бил 7,8 евро внос за 1 евро износ – видимо по-неблагоприятно в сравнение със страните от региона и от Европейския съюз.

Това прави икономиката на Косово по-изложена на външни шокове, включително увеличение на цените и нестабилност на международния пазар.

Институтът GAP оценява, че тази ситуация изважда наяве нуждата от по-активни политики за развитие, увеличаване на местното производство, подкрепа за износителите и привличане на инвестиции в сектори с добавена стойност, за да се ограничи по-нататъшното задълбочаване на търговския дефицит и да се осигури устойчиво икономическо развитие.