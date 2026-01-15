САЩ спира издаването на визи за Северна Македония

Държавният департамент на САЩ взе решение за временно спиране на процеса по издаване на визи за гражданите на 75 държави. Сред тях са и пет балкански - Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Косово и Албания. Мярката ще влезе в сила от 21 януари 2026 г., съобщава „Фокс нюз".

Замразяването на издаването на визи ще продължи за неопределено време. Това означава, че гражданите на страните от списъка, които са планирали да се преместят в САЩ, ще трябва да изчакат резултата от прегледа на процедурите без ясен срок кога процесът по издаване на визи може да бъде възобновен.

Държавният департамент на САЩ съобщи по-рано тази седмица, че е отменил над 100 000 визи, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност миналата година, което според ведомството е нов рекорд, съобщава БТА.