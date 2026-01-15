Американското посолство в Катар посъветва да се избягва военновъздушната база “Ал Удейд”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американското посолство в Катар днес е посъветвало своите служители и американските граждани в страната да избягват пътувания, ако не са крайно важни, до района на военновъздушната база "Ал Удейд" на фона на засиленото напрежение в региона, предаде ДПА.

Военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар, най-голямата американска база в Близкия изток, може да играе ключова роля в евентуален конфликт с Иран, посочи БТА.

Посолството на САЩ заяви, че броят на персонала му остава непроменен и консулските услуги продължават да се предоставят.

Напрежението в Близкия изток се засили след масовите протести в Иран и тяхното жестоко потушаване от иранските сили за сигурност. Има опасения, че ситуацията може да ескалира, включително с възможност за въздушни удари от страна на САЩ или Израел над иранска територия.

След ударите, нанесени от Израел и САЩ по обекти от иранската ядрена програма миналата година, база "Ал Удейд" стана мишена на ответен удар от страна на Техеран.

Според наличната информация в базата, която служи за команден център на САЩ за региона, обичайно се намират около 10 000 американски военни и цивилни служители.

Американското посолство в Кувейт също предупреди своя персонал и военни да проявят повишена предпазливост, като временно ограничи достъпа на персонал, който няма ключови функции, до четири военни бази в страната.

Вчера Катар заяви, че в американската военновъздушна база са взети предохранителни мерки, включващи напускане на част от персонала, заради нарастващото напрежение.