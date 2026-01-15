Сервитьорката, обвинена за фаталния пожар в Кран Монтана, била скарана с шефовете си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семейството на Сиан Панин, 24-годишна французойка, обвинена за пожара в швейцарския бар Le Constellation в Кран Монтана , разкри, че тя е била в лоши отношения със собствениците на заведението.

„Не беше тяхна приятелка", казаха близките ѝ.

Панин загина в адския пламък по време на новогодишното празненство, след като бе заснета да държи две бутилки шампанско с фойерверки, седнала на раменете на колега. Искрите от пиротехническите изделия подпалили звукоизолационната пяна в тавана на подземния етаж, причинявайки смъртта на 40 души и тежки изгаряния на над 100 други.

Трагедията разтърси ски курорта Кран Монтана, а близките на Панин подчертават, че конфликтите с работодателите ѝ не оправдават случилото се, но дават контекст за сложните обстоятелства около инцидента, съобщава "Дейли мейл".

Собствениците на бара Le Constellation, Жак и Джесика Моретти, се изправят пред съд по обвинения, включително „неумишлено убийство", като постоянно твърдят, че Сиан Панин била като „половинка дъщеря" или „сестра" за тях.

Но адвокатката на семейството на Сиан, Софи Хенни, заяви пред телевизионния канал BFM, че това не отговаря на истината.

По думите ѝ, Сиан е търсила съдействие от „службата за защита на работниците" по повод условията на труд и е изисквала законно да ѝ бъдат предоставени трудовият договор, работното удостоверение и удостоверението за заплата. Въпреки че швейцарското законодателство я гарантира тези права, Моретите изглеждали нежелани да ги предоставят или да осигурят справедливо възнаграждение.

Жак Моретти, който е в предварителен арест за поне следващите три месеца и има предишни криминални присъди, включително за сводничество, е бил редовно обвиняван в експлоатиране на персонала. Според информацията, комуникацията между Сиан и Моретите е била официална, а 24-годишната сервитьорка е оплаквала, че е получавала „заповеди" от Джесика Моретти.

Тези разкрития хвърлят нова светлина върху трагичния инцидент и отношенията между жертвата и собствениците на бара.

Родителите на загиналата Сиан Панин – Жером и Астрид – са дълбоко разгневени от емоционалните, насълзени думи на Джесика Моретти по време на съдебно заседание миналата седмица.

Тогава Моретти нарече Сиан „сестра" и заяви, че е помолила младата сервитьорка да „раздвижи атмосферата" в бара Le Constellation малко преди смъртта ѝ на 1 януари.

Моретти призна, че знаела, че опасният номер с фойерверките в шампанското се изпълнявал редовно, въпреки очевидния риск. Тя предложи резервирано извинение за случилото се, без да поема каквато и да е наказателна или гражданска отговорност.

Адвокатката на семейството, Софи Хенни, коментира, че Сиан Панин не приели извинението на Моретти и са били „дълбоко наранени", защото думите ѝ „не отразяват действителното ѝ поведение през вечерта".

„Образът, който семейството Моретти се опитва да създаде, противоречи на някои факти по делото", добави Хенни, подчертавайки, че между Сиан и Моретти „нямаше никаква близост или фамилиарност".

Семейството на Сиан Панин е „препълнено с чувство на безсилие, неправда и несигурност", както и с „разочарование и гняв" и сега ще се бори „за да бъдат осъдени отговорните за трагедията", завърши адвокатката.

Видео камери са заснели как Джесика Моретти напуска бързо мястото на пожара с колата си, носейки под ръка касата с приходите от вечерта.

Родителите на Сиан вече твърдят, че аварийният изход е бил заключен, за да се предотврати влизането на хора без заплащане на масите, струващо около 900 паунда на човек. „Ако вратата беше била отворена, може би нямаше да има никакви жертви", каза госпожа Панин.

Говорейки за последните минути на дъщеря си, тя разказа: „Тя беше безсъзнателна, но все още жива. Опитваха се да я реанимират четиридесет минути. Безуспешно."

Сиан бе погребана в родния си град Сет, на френското крайбрежие, в събота. Родителите ѝ се опитват да се справят с болката от загубата заедно, като настояват виновните за трагедията да понесат отговорност.

„Тя беше слънчева светлина за всички", каза господин Панин. „За нас слънцето вече не изгря през 2026 г. Има време за тъга и време за гняв. Мисля, че гневът скоро ще надделее."