Хърватия инвестира рекордните 2,7 млрд. евро в образование

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че общите инвестиции в образованието от предучилищна възраст до висше образование възлизат на 2,7 милиарда евро. И обясни, че това е най-големият цикъл на инвестиции в училищна инфраструктура от ерата на Иван Машуранич, който въведе задължителното четиригодишно образование в Хърватия през 19 век, предаде ХИНА.

Говорейки при откриването на разширеното начално училище "Слава Рачай" и новата спортна зала на училището в град Озал, Централна Хърватия, Пленкович отбеляза, че проектът на стойност 7,3 милиона евро, от които 6 милиона евро са дошли от безвъзмездни средства от ЕС, е позволил на училището да премине към едносменно обучение за своите 350 ученици и около 60 служители, като същевременно е подобрил физическото възпитание и е осигурил многофункционално обществено пространство, посочи БТА.

Инвестициите ще гарантират, че до 2027 г. всички ученици в окръга ще посещават училище на една смяна, заяви областният управител на окръг Карловац Мартина Фурдек Хайдин, цитирана от хърватската агенция.

Пленкович подчерта, че инвестициите обхващат всички нива на образование, от предучилищна възраст до висше образование, описвайки ги като безпрецедентни.

"Образованието е един от четирите ключови приоритета на правителството и именно чрез образованието Хърватия може да бъде конкурентоспособна и разпознаваема", каза той, цитиран от ХИНА.