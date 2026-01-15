ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22094790 www.24chasa.bg

Хърватия инвестира рекордните 2,7 млрд. евро в образование

2056
Андрей Пленкович КАДЪР: Екс/@AndrejPlenkovic

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович заяви, че общите инвестиции в образованието от предучилищна възраст до висше образование възлизат на 2,7 милиарда евро. И обясни, че това е най-големият цикъл на инвестиции в училищна инфраструктура от ерата на Иван Машуранич, който въведе задължителното четиригодишно образование в Хърватия през 19 век, предаде ХИНА.

Говорейки при откриването на разширеното начално училище "Слава Рачай" и новата спортна зала на училището в град Озал, Централна Хърватия, Пленкович отбеляза, че проектът на стойност 7,3 милиона евро, от които 6 милиона евро са дошли от безвъзмездни средства от ЕС, е позволил на училището да премине към едносменно обучение за своите 350 ученици и около 60 служители, като същевременно е подобрил физическото възпитание и е осигурил многофункционално обществено пространство, посочи БТА.

Инвестициите ще гарантират, че до 2027 г. всички ученици в окръга ще посещават училище на една смяна, заяви областният управител на окръг Карловац Мартина Фурдек Хайдин, цитирана от хърватската агенция.

Пленкович подчерта, че инвестициите обхващат всички нива на образование, от предучилищна възраст до висше образование, описвайки ги като безпрецедентни.

"Образованието е един от четирите ключови приоритета на правителството и именно чрез образованието Хърватия може да бъде конкурентоспособна и разпознаваема", каза той, цитиран от ХИНА.

Андрей Пленкович КАДЪР: Екс/@AndrejPlenkovic

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание