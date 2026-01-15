ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22094834 www.24chasa.bg

Иран: Ерфан Солтани не е осъден на смърт

3908
Ерфан Солтани СНИМКА: Екс/AlinejadMasih

Двайсет и шест годишният иранец Ерфан Солтани, арестуван на 10 януари по време на протестите в Иран, не е осъден на смърт. Това съобщи Ройтерс, като се позова на държавните ирански медии.

Съдебната власт заяви, че Солтани, който в момента се намира в централния затвор в град Карадж, близо до иранската столица Техеран, е обвинен в „заговор срещу вътрешната сигурност на страната и пропагандни дейности срещу режима", но смъртното наказание не се прилага за такива обвинения, ако те бъдат потвърдени от съда, посочи БТА.

По-рано беше съобщено, че е планирана неговата екзекуция и че той е лишен от основни права, включително от достъп до адвокат.

Ерфан Солтани СНИМКА: Екс/AlinejadMasih

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание