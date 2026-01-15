ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстр...

За 13-та поредна година Китай остава най-големия пазар за онлайн търговия на дребно в света

СНИМКА: КМГ

През периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие (2021-2025) Китай насърчаваше последователно висококачественото развитие на електронната търговия, запазвайки позицията си като най-голям онлайн пазар на дребно в света за 13 поредни години.

Въведени бяха поредица от политики и мерки, насочени към разширяване на дигиталното потребление, електронната търговия в селски райони и трансграничната електронна търговия, които дадоха силен тласък на изграждането на единен национален пазар.

Общият обем на дигиталното потребление надхвърли 23,8 трилиона юана. Броят на партньорските държави по инициативата „Електронна търговия по Пътя на коприната" нарасна до 36, напредва и създаването на пилотни зони, пише КМГ. 

Социалните ползи непрекъснато се увеличават: броят на заетите в свързаните сектори надхвърля 78 милиона души, обемът на куриерските доставки се увеличава с близо 20% на година, а мащабът на софтуерните и информационните услуги, като облачни изчисления и големи данни бележи бърз растеж.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

