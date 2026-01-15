Китай и ЕС постигнаха „меко приземяване“ по казуса за електромобилите, което засилва доверието

Пекин и Брюксел обявиха, че са постигнали положителен напредък по въпроса за вносните мита и цените на китайските електромобили на европейския пазар след многократни консултации, като това има важно значение за двустранните икономически и търговски отношения. Това стана ясно на редовната пресконференция на Министерството на търговията на Китай, проведена на 15 януари.

Говорителката на министерството Хъ Юнциен заяви, че представителите на автомобилната индустрия от двете страни „приветстваха и подкрепиха напълно" това развитие, като смятат, че т.нар. „меко приземяване" по казуса ще повиши значително доверието на пазара и ще даде нов тласък на търговското и инвестиционното сътрудничество между Китай и ЕС в автомобилния сектор.

Хъ Юнциен подчерта, че в условията на сложна международна обстановка Китай и ЕС са разрешили въпроса, изхождайки от принципите на взаимното уважение и в рамките на правилата на Световната търговска организация, което – по думите й – е показателно за способността на двете страни да решават спорове чрез диалог и консултации, пише КМГ.

Тя добави, че постигнатият напредък не само създава благоприятни условия за нормалното развитие на китайско-европейските икономически и търговски отношения, но също така допринася за поддържането на стабилността на глобалните вериги за доставки в автомобилната индустрия.