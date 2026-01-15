ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Една четвърт от територията на Китай е покрита от гори

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. в Китай е изпълнена задачата за озеленяване на територия от 8,47 милиона хектара, от които 3,56 милиона хектара са засадени с изкуствени гори, а площта на възстановените деградирали пасища е 4,91 милиона хектара, бе съобщено на днешната национална конференция, организирана от Държавната администрация за лесовъдство и пасища.

Към момента горското покритие в Китай е достигнало 25,09%, а дървесният запас в горите – 20,988 милиарда кубически метра, което подчертава ангажимента на страната към зеленото развитие, пише КМГ.

През 2025 г. общата продукция на горското и пасищното стопанство в страната е била близо 11 трилиона юана, а обемът на вноса и износа на горски продукти е надхвърлил 180 милиарда долара. Годишното производство на „горски храни" е надхвърлило 240 милиона тона.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

