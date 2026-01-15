Освободиха 14 журналисти от Венецуела

Съюзът на венецуелските журналисти обяви освобождаването на 14 души от професията и медийни сътрудници, сред тях опозиционния активист Роланд Кареньо и политолога и издател Никмер Еванс, предаде испанската агенция ЕФЕ.

Кареньо е деец на опозицията. Той беше задържан на 2 август 2024 г., след президентските избори, на които избирателният орган обяви победа на президента Николас Мадуро – резултат, оспорен от опозицията, която твърди, че кандидатът ѝ Едмундо Гонсалес Урутия е спечелил вота, посочи БТА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" синдикатът съобщи още за освобождаването на Виктор Угас, Карлос Маркано, Рафаел Гарсия, Леандро Палмар, Белисарио Кубиан, Хулио Балса, Накари Рамос, Джани Гонсалес, Карлос Хулио Рохас, Габриел Гонсалес, Луис Лопес и Рамон Сентено. Последният беше задържан близо четири години. Организацията публикува снимка на Сентено при срещата му с майка му и уточни, че той е в добро състояние, макар и със здравословни проблеми.

Кареньо беше арестуван и през октомври 2020 г. по обвинения във финансиране на тероризъм и конспирация, а през октомври 2023 г. беше освободен след политическо споразумение между правителството и опозицията. Еванс, който управлява онлайн новинарски сайт, беше задържан от декември 2025 г., след предишен арест през 2020 г. по обвинения в "подбуждане към омраза".

Освобождаванията последваха изявление от 8 януари на председателя на парламента Хорхе Родригес, че ще бъде освободен "значителен брой" задържани. Според правозащитни организации до неделя във Венецуела е имало над 800 политически затворници.

Асоциацията на венецуелските журналисти в изгнание вчера призова правителството да освободи всички останали задържани журналисти и да прекрати "преследването, цензурата и тормоза" срещу медиите, както и да отмени законите, ограничаващи свободата на словото.