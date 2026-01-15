Макрон свика извънредна среща на Съвета по отбрана за Гренландия и Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон свика тази сутрин извънредно заседание на Съвета по отбрана, за да обсъди заявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран, предаде Ройтерс.

В среднощно съобщение в социалната мрежа „Екс" Макрон заяви, че първата група френски военни вече се е отправила към Гренландия, за да участва в ученията, организирани от Дания и автономната арктическа територия, посочи БТА.

Представител на френските власти потвърди, че кризисната среща е била планирана да започне в 8 ч. местно време ( 9 ч. българско).

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да изпращат войски в Гренландия в демонстрация на подкрепа за Копенхаген и Нук.

Разполагането на войски след срещата с висок залог между американски, датски и гренландски представители показва, че все още има фундаментални, ако не непреодолими, разлики между това как Вашингтон, Копенхаген и Нук виждат бъдещето на острова.

„По искане на Дания реших, че Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия", написа Макрон в „Екс". „Първите френски части вече са на път. Други ще ги последват", добави той.

Разположените в Германия военни са алпийски части, каза пред „Франс Енфо" френският посланик по въпросите на полюсите Оливие Поавр д'Арвор.

Първата група наброява около 15 души и помага за подготовката на учението, наречено „Операция Арктическа издръжливост", отбеляза той.

Макрон трябва да произнесе новогодишно слово пред въоръжените сили по-късно днес.