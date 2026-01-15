ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски полицаи заловиха 298 кг кокаин

Полицаи в турския град Мерсин (Югоизточна Турция) заловиха 298 кг кокаин, съобщи в профила си в социалните мрежи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая.

Дрогата е била заловена на пристанището от екипи, които работят по предотвратяването на международния трафик на наркотици, предава БТА.

"Наркотикът е открит в контейнери на кораб от Бразилия, който по документи е бил натоварен с фъстъци", уточни Али Йерликая.

Това е втората операция срещу наркотрафика в Турция през тази седмица, която завършва със залавянето на голямо количество наркотици. На 13 януари Жандармерията в Измир залови 1,625 тона суровини, с които могат да бъдат произведени 5,5 милиона таблетки със синтетична дрога.

