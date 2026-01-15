В Уганда гласуват за президент, последният е на поста от 1986 г.

Гласуването на изборите в Уганда започна днес въпреки продължаващото вече дни интернет затъмнение, което е критикувано като тактика за подкопаване на демокрацията в страна с един и същ президент – Йовери Мусевени, от 1986 година, предаде Асошиейтед прес.

Образуваха се дълги опашки в някои райони, в които се забави отварянето на избирателните секции. В тях необходимите документи за гласуването бяха доставени след обявения начален час на вота - 7:00 ч. местно време (6:00 ч. бълг. вр.), уточни световната агенция, цитирана от БТА.

Осемдесет и една годишният президент Мусевени се изправя срещу седем кандидати, сред което е и влезлият в политиката певец Боби Уайн, чието рождено име е Робърт Кягуланги. Конкурентът на настоящия държавен глава призовава за политическа промяна. При население от 45 милиона души в източноафриканската страна има 21,6 млн. регистрирани гласоподаватели.

Предвидено е избирателните секции да затворят в 16:00 ч. местно време (15:00 бълг. вр.). Нетърпеливи гласоподаватели се тълпяха тази сутрин пред избирателни секции, изразявайки безпокойство от закъснялото им отваряне, описва АП. Притеснения има и относно прозрачността на изборите, вероятността от наследствено предаване на властта, евентуална военна намеса и стратегията на опозицията да предотврати ескалация на напрежението в избирателните секции.

Телекомуникационният регулатор в Уганда разпореди във вторник на мобилните оператори да спрат обществения достъп до интернет и определени телефонни услуги заради днешните общи избори за президент и за парламент. Интернет затъмнението засегна обществеността и наруши дейността в стратегически сектори като банковите операции.

Гласуването протича при засилени мерки за сигурност, като по улиците тази седмица бяха разположени и военни части. Правозащитната организация "Амнести интернешънъл" обяви, че силите за сигурност в Уганда участват "в безмилостна кампания на репресии", припомняйки митинга на опозицията от 28 ноември миналата година в източната част на страната. Тогава военици обкръжиха демонстрантите и откриха огън по тях, взимайки една жертва.

Мусевени призова за висока избирателна активност по време на последния си предизборен митинг във вторник. "Излезте и гласувайте – всеки, който се опита да се намеси във вашата свобода, ще бъде разбит. Казвам ви го. Готови сме да сложим край на анархията", обяви президентът.

Председателят на националната избирателна комисия Саймън Бябакама призова за толерантност по време на гласуването.

"Нека да запазим мира, който имаме", заяви Бябакама вчера. "Нека бъдем цивилизовани. Нека бъдем учтиви. Нека бъдем толерантни. Дори и да знаете, че даден човек не подкрепя вашия кандидат, моля, дайте на него или на нея възможност да отиде и да упражни конституционното си право на глас", призова той.