По-строгото прилагане на два закона в Косово тревожи сръбската общност

По-строгото прилагане на два закона в Косово, което започва от утре, тревожи сръбската общност в страната, съобщават албанската редакция на Радио Свободна Европа и новинарската агенция „Економия онлайн".

Стриктното прилагане на Закона за движение по пътищата и Закона за чуждестранните граждани започва в 00:00 ч. на 16 януари, предава БТА.

Мерките ще засегнат основно сърбите, които живеят в Косово, използват превозни средства със сръбски регистрационни табели въз основа на разрешително или нямат косовски документи.

Според Закона за движение по пътищата превозните средства с чуждестранни регистрационни номера няма да могат да се придвижват в Косово повече от три месеца или на базата на разрешително, потвърди заместник-директорът на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани.

От косовската полиция заявиха за Радио Свободна Европа, че управлението на автомобили с чуждестранна регистрация чрез разрешително е в разрез със Закона за движение по пътищата. Въпреки това до момента тази практика е толерирана, за да бъде дадено време на гражданите да сменят регистрационните си номера.

През 2022 г. Косово забрани движението на превозни средства с регистрационни табели за косовски градове, издадени от Сърбия. Белград не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово и продължава да го смята за част от територията си.

Мярката от 2022 г. доведе до напускането на етнически сърби от косовски институции и изостри напрежението на терен. По-късно членове на сръбската общност в Косово регистрираха автомобилите си в Сърбия и ги използваха в Косово на базата на разрешително. В разрешителното фигурират данните от личната карта на водача, която се издава от сръбските власти за градовете в Косово, но не се признава от официална Прищина.

Елшани заяви, че от 15 януари насетне полицията ще прилага закона на терен, като управлението на превозно средство с разрешително ще бъде позволено единствено при спешни случаи, но с предварително предупреждение.

„Например ако някой отива в болница, няма да го спираме и няма да конфискуваме незабавно превозното средство. Ако същото лице бъде спряно повторно в следващите дни обаче може да му бъде издадена глоба до 200 евро", обясни той.

По силата на другия закон, засягащ чуждестранните граждани, всички, които не разполагат с косовски документи, ще трябва в рамките на 72 часа от влизането си в Косово да подадат молба за разрешително за пребиваване.

Прилагането на този закон може да засегне членовете на сръбската общност, които нямат косовски документи, но живеят, работят или учат в Косово.

Въпреки това Елшани заяви, че законът няма да се прилага стриктно за живеещите в Косово, които по някаква причина нямат косовски документи, а само за онези, които идват в Косово за туризъм, работа или учене.

Той уточни, че прилагането на Закона за чуждестранните граждани ще става постепенно и допълни, че „никой няма да бъде изгонван незабавно". „Например, ако в 2 ч. сутринта полицията срещне някого и той няма косовски документи, той ще бъде информиран, че трябва да се яви в полицейски участък", каза Елшани.

В „Указания за влизане, движение, пребиваване и наемане на работа на чужденци в Република Косово", публикувано миналата година, се обяснява процедурата за получаване на разрешително за „временно, краткосрочно или постоянно пребиваване". Решението за издаване на разрешителното ще се взема от Департамента по гражданство, убежище и миграция на Министерството на вътрешните работи на Косово.

Прилагането без изключения на тези два закона се предвиждаше да започне на 1 ноември 2025 г., но косовското вътрешно министерство отложи този срок до 15 януари 2026 г., за да позволи провеждането на информационна кампания.