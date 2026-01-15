Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния в рамките на мисии на НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция планира да разположи изтребители в Естония и Румъния като част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи днес турското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Анкара планира да проведе четиримесечно разполагане в Естония между август и ноември 2026 г., последвано от още една ротация в Румъния от декември 2026 г. до март 2027 г., съобщи Министерството в седмичния си брифинг за пресата, цитирано от БТА.

Турция е допринесла значително за операциите на НАТО за въздушно патрулиране, насочени към защита на съюзническото въздушно пространство в мирно време, се казва още в съобщението.

Преди това страната е извършвала засилени мисии за въздушно патрулиране в Полша между юли и септември 2021 г. и в Румъния между ноември 2023 г. и април 2024 г., припомня Ройтерс.

Планираните разполагания са част от мерките на НАТО за засилване на противовъздушната отбрана, предприети след регистрирани многократни нарушения на въздушното пространство на държави от алианса от страна на Русия.

Турция също така ще бъде домакин на следващата среща на върха на НАТО през юли, отбелязва британската агенция.