Гърция удря кеша с по-големи суми за дигитални плащания

Правителството обяви промени в системата за директни плащания IRIS, които влизат в сила от днес, 15 януари 2026 г., за да насърчи по-широкото използване на електронни транзакции и да ограничи парите в брой.

Дневният лимит за транзакции между физически лица (P2P), както и между физически лица и регистрирани фрийлансъри/самоосигуряващи се лица (P2B), се удвоява от 500 евро на 1 000 евро. Промяна има в общия месечен лимит от 5000 евро за транзакции между физически лица.

За професионалисти и фирми месечният лимит се премахва напълно. Това означава, че един потребител може да извършва неограничен брой плащания към търговци, лекари, адвокати или занаятчии в рамките на месеца, стига всяко отделно плащане да не надвишава дневния лимит от 1 000 евро.

Очаква се банките бързо да актуализират своите мобилни приложения и онлайн банкиране, за да отразят новите лимити, считано от днес.

Смята се, че използването на услугата се е увеличило с 68% през 2025 г. По-конкретно, 4,2 милиона клиенти са извършили 126 милиона транзакции на стойност 11 милиарда.

Припомняме, че от началото на 2026 г. всички самоосигуряващи се лица и фирми в Гърция са длъжни да приемат плащания чрез IRIS, като за потребителите транзакциите до дневния лимит остават без комисионна.

Тази мярка е част от мащабния план на Министерството на икономиката за борба с укриването на данъци и сивата икономика. Чрез увеличаването на лимитите правителството цели да направи системата IRIS по-конкурентоспособна спрямо тегленето на пари в брой от банкоматите.

Системата IRIS (Immediate Remittance Information System) е ключов инструмент на гръцката банкова система, въведен с цел улесняване на бързите и безплатни електронни разплащания и борба със сивата икономика. Тя позволява незабавни парични преводи между банкови сметки само чрез използване на телефонен номер, имейл или ЕГН на получателя, без нужда от IBAN.