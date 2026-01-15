Белгия е под нарастващи заплахи от Русия, от екстремизъм и организирана престъпност

Белгия е изправена пред разширяващ се спектър от заплахи за националната сигурност - от руска намеса и тероризъм до онлайн екстремистки мрежи и ескалиращо насилие, свързано с наркотици, сочи последният годишен доклад на Службата за държавна сигурност, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Според службата Русия остава най-непосредствената външна заплаха. От началото на войната в Украйна белгийските власти отчитат случаи на шпионаж, дезинформация, кибератаки и опити за политическо влияние. През последните години на десетки руски разузнавачи, представящи се за дипломати, бе отказано да влязат в страната.

Докладът посочва и подозрителни прелитания на дронове в близост до чувствителни обекти. Макар много сигнали да са били фалшиви, някои прелитания са потвърдени и тези случаи продължават да се разследват. Засега няма категорични доказателства за руско участие, но службите предупреждават този риск да не се подценява. Службата отбелязва и нарастващото използване на "агенти", които получават еднократни плащания за саботаж на ниско ниво.

Джихадисткият тероризъм продължава да представлява заплаха, макар големите мрежи да не са толкова активни. Нападателите, които действат сами, и малките клетки продължават да представляват опасност, като около една трета от текущите случаи включват непълнолетни участници - някои едва на 12 години. Част от заподозрените са повлияни от конфликти в чужбина и пропаганда, свързана с "Ислямска държава" или "Ал Каида".

Левият и десният екстремизъм също са активни, като най-често става дума за протести, прерастващи в насилие или сплашване. Особено притеснение будят онлайн екстремистките субкултури, които вземат на прицел млади и уязвими хора чрез изнудване и насилие. За първи път службата отчита, че този тип екстремизъм има структурно присъствие в страната.

В доклада се предупреждава също, че организираната наркопрестъпност придобива подкопаващ държавата характер. Насилието, свързано с трафика на наркотици, се изостря със стрелби, взривове и заплахи срещу полиция, служители на затворите и магистрати. Разузнавателните служби заявяват, че засилват координацията си с полицията и съдебната система за противодействие на заплахата.